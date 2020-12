Ludwigshafen.Einer 38-Jährigen sind in einer katholischen Kirche in der Hölderlinstraße Handy und Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 11 Uhr, als die Frau am Altar eine Kerze anzündete und ihre Handtasche auf einer Sitzbank liegen ließ. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.12.2020