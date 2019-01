In Schule eingebrochen

Ludwigshafen.Einbrecher haben in der Gesamtschule Edigheim einen geringen Geldbetrag gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren die Täter während der Weihnachtsferien in das Gebäude in der Mühlaustraße gestiegen. Der Einbruch wurde am Montag Vormittag entdeckt. Der gesamte Sachschaden beträgt nach Behördenangaben rund 130 Euro. In einer Gaststätte in der Hemshofstraße hebelten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Spielautomaten auf und entwendeten dabei Geld in unbekannter Höhe. In einer Diskothek in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zum Montag ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

An Eingangstür gescheitert

Gescheitert ist hingegen ein Einbruch in einer Bäckereifiliale in der Bismarckstraße. Unbekannte hatten am Wochenende versucht, die Eingangstür aufzuhebeln, was aber misslang. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019