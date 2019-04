In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen.Unbekannte sind in eine Wohnung in der Bismarckstraße eingebrochen. Ob sie etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde die Tat am Montag entdeckt. Aus einer Gaststätte in der Carl-Bosch-Straße entwendeten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag Geld in unbekannter Höhe. Sie hatten zuvor gewaltsam drei Spielautomaten und eine Kasse geöffnet. In einem Bistro in der Maxstraße ließen die Täter nichts mitgehen. Gescheitert ist hingegen ein Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Maxdorfer Straße. Es gelang den Tätern in der Nacht zum Dienstag nicht, sich Zutritt zu verschaffen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott

