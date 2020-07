Infizierten-Zahl stabil bei 14

Ludwigshafen.Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle ist in Ludwigshafen am zweiten Tag in Folge unverändert geblieben. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises waren am Mittwoch (Stand 15 Uhr) 342 Infektionen bekannt. Auch die Zahl der Genesenen blieb stabil bei 326. In der Stadt gibt es somit weiterhin 14 akute Fälle. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis (274) und Frankenthal (47) kamen keine neuen Fälle hinzu, in Speyer (111) einer. jei

