Infizierten-Zahl steigt um 52

Ludwigshafen.Die Anzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist in Ludwigshafen seit Sonntag deutlich angestiegen. Wie das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises meldete, waren am Dienstag insgesamt 216 Personen in der Chemiestadt infiziert – das sind 52 mehr als bei der letzten Aktualisierung am Ostersonntag. Die vergleichsweise hohe Zahl an Neuinfizierten erkläre sich durch zahlreiche bestätigte Fälle in einer Asylunterkunft, teilte ein Sprecher des Kreises mit. Aller Voraussicht nach handelt es sich um die Einrichtung in der Mannheimer Straße, in der bis Mitte vergangener Woche 14 Menschen positiv getestet worden waren. Insgesamt seien in der betroffenen Unterkunft nun 59 Personen infiziert, so der Sprecher. Die Stadt konnte auf Anfrage nicht bestätigen, ob es sich um die Einrichtung in Oggersheim handelt.

Im Rhein-Pfalz-Kreis sind 180 Corona-Fälle bekannt, sieben mehr als am Sonntag. In Speyer sind es 53, in Frankenthal 32. jei

