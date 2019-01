Info zu neuer Siedlung

Ludwigshafen.Das katholische Dekanat und das Heinrich-Pesch-Haus stellen am heutigen Montag, 28. Januar, 18 Uhr, bei einer Bürgerversammlung den Rahmenplan für die geplante Heinrich-Pesch-Siedlung vor. Dabei sollen 500 Wohnungen für 1500 Personen im Gebiet südlich der Mannheimer Straße entstehen. Bei der Veranstaltung im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) informieren Pater Johann Spermann und Ulrike Gentner vom Direktorium des Pesch-Hauses sowie die Projektverantwortlichen Ernst Merkel und Michael Böhmer über die „vorläufige Endversion des städtebaulichen Rahmenplans“. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) kommt dazu.

Soziales Miteinander

Das etwa zehn Hektar große Gelände für die Siedlung ist im Besitz des Heinrich-Pesch-Hauses und der Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen. In der Umgebung der kirchlichen Einrichtung sind Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Reihenhäusern für Menschen aller Schichten und Altersgruppen vorgesehen. Die kirchlichen Initiatoren wollen einen besonderen Wert auf das soziale Miteinander legen. In dem „Urbanen Raum“, so die baurechtliche Bezeichnung, sollen auch Gewerbeflächen entstehen. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019