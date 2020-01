Info zur Umstellung

Ludwigshafen.Die städtische Immobiliengesellschaft GAG wechselt in den nächsten Monaten den Anbieter für die Fernseh-Kabelanschlüsse in ihren rund 12 000 Wohnungen von Vodafone zur Telekom. Betroffen sind auch Mieter, die ihren Telefon- und Internetanschluss bei Vodafone gebucht haben. In einem kostenfreien Vortrag informiert die Verbraucherzentrale am Montag, 3. Februar, 11 Uhr, in ihrer Geschäftsstelle (Wredestraße 33) zu Fragen rund um die Änderung. „Am Tag der Umstellung fällt für Mieter ein paar Stunden lang die Fernsehversorgung aus“, sagt Michael Gundall, Fachberater bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Danach müssen betroffene Haushalte am Fernseher oder am Kabelreceiver einen Sendersuchlauf durchführen, danach sind alle unverschlüsselten Fernsehsender wieder zu empfangen. Hierzu zählen unter anderem auch die werbefinanzierten Privatsender in Standardqualität sowie die öffentlich-rechtlichen Sender in HD-Qualität.“

Durch die Umstellung fällt auch das sogenannte Sammelinkasso weg. Das bedeutet, dass die Kabelfernsehkosten nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet werden. Wer weiter über Kabelfernsehen sein TV-Programm empfangen will, muss gegebenenfalls einen Einzelnutzervertrag abschließen.

Eine Anmeldung zum Vortrag ist unter der Telefonnummer 0621/ 51 21 45 oder per E-Mail an ludwigshafen @vz-rlp.de möglich. ott

