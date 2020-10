Ludwigshafen.Klaus H. Baumann, Chefarzt der Frauenklinik am Klinikum Ludwigshafen, hält am Donnerstag, 29. Oktober, 18.30 Uhr, in der Volkshochschule (Bürgerhof) einen kostenlosen Vortrag über Symptome, Ursachen und Therapien bei Gebärmutter- und Eierstockkrebs. Eine Anmeldung ist unter Tel. 0621/504-22 38 oder unter www.vhs-lu.de. erforderlich.

