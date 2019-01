Infoabend zur Stadtranderholung

Ludwigshafen.Die Verwaltung sucht Betreuer für die Stadtranderholung vom 8. bis 19. Juli sowie vom 22. Juli bis 2. August. Die älteste Ferienaktion der Stadt an der Blies richtet sich an Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Welche Aufgaben auf die Betreuer warten, erfahren sie beim Infoabend am Donnerstag, 17. Januar, 18 Uhr im „Dôme“ des Kulturzentrums „dasHaus“ (Eingang Berliner Straße). Einen ersten Eindruck gibt ein Film der Jugendförderung, in dem frühere Mitarbeiter zu Wort kommen. Zudem können die Besucher kleine Spiele ausprobieren, um in das Aufgabenfeld der Betreuung der Kinder hinein zu schnuppern. Für das pädagogische Programm bei der Stadtranderholung sucht die Stadt bis zu 100 ehrenamtliche Betreuer. ott

