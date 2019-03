Informationstag für Frauen

Ludwigshafen.Anlässlich des Internationalen Frauentages findet im Kulturzentrum „dasHaus“ (Bahnhofstraße 30) das Internationale Frauenfest statt. Am Samstag, 23. März, von 15 bis 18 Uhr sind mehr als 20 Einrichtungen und Organisationen an Ständen und mit Mitmachaktionen vertreten.

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen der kulturelle Austausch sowie der Blick auf verschiedene Frauen- und Gleichstellungsthemen. Beate Steeg (SPD), Dezernentin für Soziales und Integration, wird zur Eröffnung des Frauenfestes ein Grußwort sprechen. Musikalisch wird Cristiane Gavazzoni mit Freundinnen für Unterhaltung sorgen. Auf dem Speiseplan stehen internationale Gerichte.

Zu der Veranstaltung am Samstag sind ausschließlich Frauen zugelassen. Der Eintritt beträgt mindestens 111 Cent. Wer mehr geben will, kann das gerne tun. Vor Ort bietet der Veranstalter eine Kinderbetreuung mit Aktionen an. labj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019