Infos gegen Depression

Ludwigshafen.Die Corona-Einschränkungen mit dem Kontaktverbot können Menschen stark belasten und in seelischen Krisen auch überfordern. Ratschläge gibt ein neuer Informationsflyer der Ludwigshafener Initiative gegen Depression, der über die Internetseite www.ludwigshafen.de abrufbar ist. Der Flyer listet auch Anlaufstellen für Hilfe auf und erläutert Anzeichen für eine Suizidgefährdung. Die Initiative will mit dem Flyer aufzeigen, dass es auch in schwierigen Situationen einen Weg gibt, eine Krise zu bewältigen. Zu den Anlaufstellen in Ludwigshafen zählen unter anderem das Krankenhaus Zum Guten Hirten, die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am St. Annastiftskrankenaus sowie der Sozialpsychiatrische Dienst. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020