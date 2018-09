Infos rund um den Beruf

Ludwigshafen.Die Ludwigshafener Messe für Ausbildung, Studium und Weiterbildung – die Sprungbrett – geht am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, in der Friedrich-Ebert-Halle (Erzbergerstraße 89) in ihre 15. Auflage. An beiden Tagen ist die Messe, bei der sich Interessierte rund um die Themenbereiche Ausbildung, Studium und Weiterbildung informieren können, von 9 bis 16 Uhr geöffnet. 150 Unternehmen, Hochschulen, Bildungseinrichtungen und Institutionen präsentieren dort ihre Angebote. Mehr Infos gibt es unter sprungbrett-lu.de.

