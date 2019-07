Infos über Schlaganfall

Der rote Infobus steht am Mittwoch vor der Rhein-Galerie. © Klinikum

Ludwigshafen.Mediziner des Klinikums Ludwigshafen informieren am Mittwoch, 17. Juli, von 10 bis 15 Uhr auf dem Platz vor der Rhein-Galerie über das Thema Schlaganfall. In dem roten Infobus für die Kampagne „Herzenssache Lebenszeit“ können sich die Besucher bei den Experten erkundigen und auch ihr persönliches Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall testen lassen. Informationsmaterialien klären über Risikofaktoren auf, darunter das Vorhofflimmern, eine häufig zu spät diagnostizierte Herzrhythmusstörung. Ergänzt wird das Angebot am Platz der Deutschen Einheit durch die Gesundheitsorganisation Ludwigshafen GO-LU sowie das Zentrum für Ambulante Rehabilitation am Klinikum (ZAR).

Diabetiker sind angesprochen

Ausdrücklich wendet sich das Informationsangebot auch an Patienten, die an Diabetes erkrankt sind. Nach Angaben von Christian Urbanek, Oberarzt der Neurologie am Klinikum Ludwigshafen, erleiden Diabetiker bis zu vier Mal häufiger eine Herz-Kreislauf-Erkrankung als Menschen ohne Diabetes. Das Angebot im Infobus ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. ott

