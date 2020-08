Infos zu B 44-Projekt

Ludwigshafen.Für die Bauarbeiten an der B 44-Brücke über den Giulini-Knoten, die der Landesbetrieb Mobilität (LBM) angekündigt hatte, gibt es eine Infoveranstaltung, sagte Baudezernent Alexander Thewalt am Montag im Stadtrat. Der Termin stehe noch nicht fest. Er sehe keinen Grund für eine politische Diskussion des Themas, merkte er zur Forderung der SPD Rheingönheim für eine Sondersitzung des Ortsbeirats an. Denn der Stadtteil sei nur an zwei Wochenenden Ende November/Anfang Dezember von Umleitungen betroffen. Nach Angaben des Dezernenten will der LBM auch die B 44 bis zum Rheingönheimer Kreuz von Mitte September bis Dezember sanieren. Dies werde ebenfalls bei der Infoveranstaltung vorgestellt. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020