Infos zu Beruf und Familie

Ludwigshafen.Ratschläge und Anregungen, wie Familie und Beruf am besten zu vereinbaren sind, stehen im Mittelpunkt eines Aktionstags am heutigen Samstag, 22. September, von 10 bis 16 Uhr beim Verein Familie in Bewegung (Rheinallee 3). Bei einer Podiumsdiskussion um 10.45 Uhr debattieren CDU-Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes, Jugenddezernentin Cornelia Reifenberg (CDU), Jürgen May, Leiter des Jugendamtes, Birgit Stärk vom Depot LU und Beate Eisensteck, Vorsitzende des Vereins Familie in Bewegung. Ein Kurzfilm mit Kinderstimmen führt ab 10.15 Uhr ins Thema ein. „Arbeitswelten mit Kinderaugen“ lautet das Motto der Mitmachaktionen ab 14 Uhr.

Den heutigen Begegnungstag sieht der Verein als Auftaktveranstaltung an. Denn durch seine Anerkennung als Familienzentrum Rheinland-Pfalz kann die 2006 gegründete Organisation mit 300 Mitgliedern zusätzliche Angebote machen. Dazu zählen Themenabende, Veranstaltungen sowie offene Treffs und Sprechstunden kostenfrei für alle Familien, die selbstverständlich mit dabei sein können. ott

