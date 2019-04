Infos zu Digitalprojekt

Ludwigshafen.Eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Auf einen Espresso mit“ startet die BASF beim Erlebnis-Samstag, 13. April. Zum Auftakt beantwortet Harald Schlegel, verantwortlich für neue Gütertransportkonzepte, von 11 bis 15 Uhr an einer Bar im Besucherzentrum Fragen rund um Digitalisierung und Logistik. Um das Thema geht es auch bei einem neuen Exponat: In der Ausstellung können die Besucher beim Blick durch ein Datenteleskop in einer Panorama-Ansicht des Stammwerks entdecken, wo im Alltag bereits digitale Anwendungen genutzt werden. Ferner kann ein 3D-Modell des Supercomputers Quriosity aktiviert werden. Auf dem Besucherparkplatz an Tor 2 lädt ein Container des Kunstprojekts Les.Art kleine Besucher zur Bücher-Rallye ein, sie können unter anderem Dokumente aus dem BASF-Archiv entziffern.

Ansonsten bietet der Erlebnissamstag wieder kostenlose, einstündige Werksrundfahrten von 9 bis 15 Uhr. Kinder von sechs bis zwölf Jahren können im Kids Lab eigene Experimente machen und chemische Prozesse in Lebensmitteln erforschen. Eine Kombination aus Werksrundfahrt und Führung durch den BASF-Weinkeller wird am Erlebnis-Samstag zweimal angeboten. Die Touren starten um 10 Uhr und um 11 Uhr. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019