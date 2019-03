Infos zum Datenschutz

Ludwigshafen.Die Verbraucherzentrale informiert am Freitag, 15. März, in ihrer Beratungsstelle Wredestraße 33 bei einer interaktiven Rallye über die Daten im Internet. Von 13 bis 17 Uhr können Besucher an fünf Stationen erkunden, welche Macht die digitalen Hinterlassenschaften haben und welche Strategien helfen, die eigenen Daten zu schützen. Dazu zählt ein Test, um Spam- und Phishing-Mails zu enttarnen. Zudem kann bei der Aktion zum Weltverbrauchertag jeder herausfinden, ob die eigenen Daten schon einmal von einem Leck betroffen waren. Außerdem erläutert die Verbraucherzentrale Notfallmaßnahmen für Betroffene und bietet kostenlose Infomaterialien zum Mitnehmen an. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.03.2019