Infos zur Sanierung

Ludwigshafen.Die Verwaltung informiert bei einer Bürgerversammlung am Dienstag, 20. August, 17 Uhr, in der Gaststätte Alemannia Maudach (Unterer Grasweg) über die Grundwassersanierung im Bereich der ehemaligen Deponie Frigenstraße. Besucher können dabei die Wasseraufbereitungsanlage vor Ort besichtigen. Die Sanierungseinrichtungen wurden im Juni in Betrieb genommen. Bei der Versammlung geben auch Vertreter des Fachgutachterbüros und der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) Auskunft über 6,2 Millionen Euro teure Projekt. Durch den Einbau einer 500 Meter langen Dichtwand soll die Ausbreitung der Schadstoffe eingedämmt werden. An den fünf neuen Brunnen sollen täglich insgesamt 430 Kubikmeter Wasser entnommen und gereinigt werden. Wie lange die Sanierung läuft, ist noch unklar. Um eine Anmeldung für die Bürgerversammlung wird unter der Telefonnummer 0621/504-34 61 gebeten.

