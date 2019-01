Infos zur TV-Umstellung

Ludwigshafen.Michael Gundall von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hält am Montag, 28. Januar, von 14.30 bis 15.30 Uhr im Café Klick (Benckiserstraße 66) einen kostenlosen Vortrag über den Wechsel vom analogen zum digitalen Kabelfernsehen. In der Region Ludwigshafen wird in der Nacht zum 26. Februar das analoge Kabelfernsehen abgeschaltet und die digitalen Sender werden neu sortiert. Wer sein Fernsehprogramm über Kabel empfängt, muss mit einigen Änderungen rechnen. Ein neuer Kabelvertrag muss jedoch nicht abgeschlossen werden, so die Verbraucherzentrale. Immer wieder würden Fälle bekannt, bei denen Kabelnetzbetreiber versuchen, bei der Umstellung teurere Pay-TV-Verträge zu verkaufen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. ott

