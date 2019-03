Infotag für Krebskranke

Ludwigshafen.Die Frauenselbsthilfe nach Krebs (FSH) lädt am Dienstag, 19. März, von 11 bis 18.30 Uhr zum Tag der offenen Tür im Oggersheimer Comeniuszentrum (Comeniusstraße 10) ein. Die seit 40 Jahren bestehende Gruppe stellt sich Betroffenen, Angehörigen und Interessenten vor. Neben Gesprächsrunden und Vorträgen gibt es eine Lesung aus einem „Krebs-Tagebuch“.

Gesundheitsberaterin Marina Tremmel (IKK-Südwest) behandelt das Thema Ernährung, während Stefan Thometzek vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Landau über Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht referiert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Um vorherige Anmeldung wird gebeten, per Mail für Gruppenleiterin Aicha Hamoud-Gogollok an frauenselbsthilfenachkrebs-Lu@t-online.de oder telefonisch bei Helga Braun unter 06326/83 30. Das Zentrum ist über die Straßenbahnhaltestelle Oggersheim an der Wendeschleife mit der Linie vier erreichbar. labj

