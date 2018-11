Infotag zu Lebererkrankungen

Ludwigshafen.Nicht nur Vorträge bietet der Leberinfotag des Klinikums am Freitag, 23. November, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Hörsaal des Hauses A (Bremserstraße 79) an. Die Besucher können dabei auch ihre Leberwerte untersuchen lassen, eine kostenlose Blutentnahme ist dafür zwischen 15.30 und 17 Uhr möglich. Ab 17 Uhr laden Ralf Jakobs, Direktor der Medizinischen Klinik C, und andere Mediziner zu Kurzvorträgen. Dabei erläutern sie unter anderem Ursachen von erhöhten Leberwerten, neue Entwicklungen bei der Behandlung der Virushepatitis C sowie Therapieoptionen bei Leberkrebs. Nach der Vortragsreihe werden die Laborwerte ausgegeben und auf Wunsch mit den Besuchern besprochen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018