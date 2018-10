Infotag zum Vogelschutz

Ludwigshafen.Nisthöhlen, Tränken und Futterhäuschen – es gibt einiges, was das Leben der Vögel erleichtert. Einen Überblick, wie Bürger den gefiederten Tieren helfen können, gibt ein Infotag am Sonntag, 21. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in der vogelkundlichen Beobachtungsstation im Maudacher Bruch. Klaus Eisele vom ornithologische Arbeitskreis der Volkshochschule referiert über die heimische Vogelwelt und zeigt einen Film über die Tiere in der Region. Die Beobachtungsstation ist über die Speyerer Straße zu erreichen. Parkplätze stehen auf dem Gelände neben dem Wasserwerk der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) zur Verfügung. Ab dort ist ein Fußweg ausgeschildert. ott

