Innehalten inmitten der Stadt

Ludwigshafen.Fünf Minuten Ruhe. So lautet das Versprechen auf den Gutscheinen, die freiwillige Helfer in der Ludwigshafener Innenstadt verteilen. Auf dem Rathausplatz steht das zu dem Versprechen passende Zelt, vier mal vier Meter groß, drinnen drei Liegestühle. Und in der Tat schwindet die Geräuschkulisse bereits merklich, wenn sie nur von einer dünnen Plastikplane abgetrennt wird. Ein Paar Ohrschützer

...