Innenstadt: „Inseln der Stille entdecken“

Religionspädagogin Bärbel Bähr-Kruljac (links) und Citypfarrerin Susanne Schramm vor dem Lutherbrunnen am Lutherplatz, auf dem das zweiwöchige Programm „Stille in der lärmenden Stadt“ beginnt. © ott

Mit einem Kopfhörer auf den Ohren bekommen sie vom Lärm in der Umgebung nichts mehr mit, halten in der Alltagshektik inne und lassen die Gedanken schweifen. Dies ist eine von vielen Aktionen, die die protestantische Kirche unter dem Motto „Stille in der Stadt“ bei einem zweiwöchigen Programm im Mai 2019 anbietet. An dem ersten derartigen Projekt in der Region beteiligen sich unter anderem die

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3640 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018