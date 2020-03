Innenstadt –neue Aufgabe

Ludwigshafen.Neuer Name, neues Aufgabengebiet und neue Chefin: Die Rheinufer Süd Entwicklungs-GmbH (RSE) hat nach dem Verkauf des letzten Baufelds ihre Tätigkeit abgeschlossen. Am 1. April wird sie zur LuCityEntwicklungs-GmbH (LCE), teilte die GAG am Dienstag mit. Geschäftsführerin ist Sonja Müller-Zaman (Bild) die bei der städtischen Immobiliengesellschaft GAG den Bereich Projektentwicklung, Immobilien und WEG-Verwaltung verantwortet. Die LCE kümmert sich weiterhin um die Entwicklung von Flächen, die für die Stadt wichtig und zukunftsweisend sind. Der Schwerpunkt liegt jetzt aber auf dem Areal City West entlang der Hochstraße Nord und der Innenstadt.

Müller-Zaman (58) nimmt ihre Aufgabe bei der LCE zusätzlich zu ihrer Tätigkeit bei der GAG wahr. Unverändert bleiben der Stammsitz in der Mundenheimer Straße und die Anteile von Stadt (50,25 Prozent) und GAG (49,75 Prozent). „Das Rheinufer Süd ist eine Erfolgsgeschichte, an der die GAG einen entscheidenden Anteil hat. Mit Müller-Zaman haben wir eine erfahrene Geschäftsführerin gefunden, die die RSE-Tätigkeit in den vergangenen 18 Jahren erfolgreich begleitete“, sagt Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin und LCE–Initiatorin. ott (Bild: GAG)

