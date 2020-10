Innenstadt: Rollender Protest per Autokorso

Ludwigshafen.Kundgebungen, Demonstrationszüge und ein Autokorso durch die Innenstadt: Auch in Ludwigshafen haben sich mehrere Hundert Menschen am Warnstreik der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beteiligt. „Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst lassen sich durch die Arbeitgeber nicht mit einer Nullrunde abspeisen“, erklärte Jürgen Knoll, Geschäftsführer Verdi im Bezirk Pfalz.

Während viele kommunale Einrichtungen im Stadtgebiet geschlossen blieben, kamen allein auf dem Ludwigsplatz rund 200 Personen zusammen. Ebenso viele nahmen an einem Autokorso teil, der an der Eberthalle startete und am Hack-Museum seine Auflösung fand. Dritter Kundgebungsort war der Europaplatz. Dabei repräsentierten die Streikenden das komplette Spektrum des öffentlichen Dienstes, von Kitas und Entsorgungsbetrieben bis hin zu den Mitarbeitern von Krankenhäusern oder des städtischen Hallenbades.

Forderung nach 4,8 Prozent mehr

Besonders verärgert zeigte sich die Gewerkschaft darüber, dass die Arbeitgeberseite noch immer kein Angebot vorgelegt hat. „Das kommt nicht gut an bei den Beschäftigten, die gerade in Krisenzeiten wertvolle Arbeit leisten“, fasste Achim Jung die allgemeine Stimmungslage zusammen. Als zentrale Forderung nannte der Gewerkschaftssekretär eine Anhebung der Einkommen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen um 4,8 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro im Monat steigen.

Die Hartnäckigkeit der Arbeitgeberseite sei aus Sicht von Achim Jung umso überraschender, da man sogar angeboten habe, die Tarifverhandlungen Corona-bedingt ins nächste Jahr zu verschieben und stattdessen einen Einmalbonus auszuhandeln.

Die Folgen der Pandemie für den Berufsalltag stellte die Gewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie in einem Grußwort heraus. Zwar werde vielfach „Unabkömmlichkeit“ bescheinigt, dennoch fehle es oft an Unterstützung. Dass finanzielle Wertschätzung dabei eine Rolle spielt, machte Andreas Leininger von der Sparkasse Rhein-Haardt deutlich. Der Vertreter für Rheinland-Pfalz in der Verdi-Bundesfachgruppe Sparkassen/Bundesbank wandte sich besonders gegen das Vorhaben der Arbeitgeber, die Sparkassen-Sonderzahlung im Rahmen einer Tariferhöhung zu kompensieren. „Die Sonderzahlung muss bleiben“, forderte Leininger mit Blick auf ein „historisch gewachsenes“ Instrument, das – anders als gemeinhin angenommen – kein „14. Monatsgehalt“ sei. Ein großer Teil dieser Prämie sei erfolgsabhängig. Das Argument, die Sparkassen verlören ihre Wettbewerbsfähigkeit, ließ Leininger nicht gelten. Schließlich seien konkurrenzfähige Gehälter ein entscheidender Faktor, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.

Auch bei den Stadtwerken Frankenthal ist der Fachkräftemangel ein Thema. Darauf wies Stefan Beck hin, Betriebsratsvorsitzender des Energiedienstleisters. Er war mit 25 Mitarbeitern nach Ludwigshafen gekommen, um sich mit jenen Kollegen zu solidarisieren, die „weniger gut durch die Krise gekommen“ seien, etwa in der Pflege. „Unsere Vergütung kann mit dem privaten Sektor nicht mithalten“, so Beck. Im gewerblichen und technischen Bereich werde es zunehmend schwierig, Mitarbeiter zu halten, unterstrich Juri Kuzke, der bei den Stadtwerken als Anlagenmechaniker für das Gashochdrucknetz zuständig ist.

Aktionen auch in anderen Städten

Nach den Aktionen in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Speyer, Worms, Bad Bergzabern und Pirmasens richten sich die Augen der Gewerkschafter nun auf die nächste Tarifrunde. Weiterverhandelt wird am 22./23. Oktober, voraussichtlich in Potsdam. Sollte es keine Annäherung geben, könnte ein Schlichtungsverfahren beginnen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020