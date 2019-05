Innenstadt verwandelt sich in Manga-Meile

Ludwigshafen.Bunte Kostüme, Fotowettbewerbe und Filmvorführungen – am Wochenende erobern Tausende Anime-, Manga- und Cosplay-Fans die Ludwigshafener Innenstadt. Dort steigt am Samstag und Sonntag, 4./5. Mai, in und um den Pfalzbau die 15. „Hanami – Con meets festival“. Die Veranstaltung wird von Fans der japanischen Lebens- und Comic-Kultur organisiert. Auf dem Programm stehen Kurse, Filmvorführungen und der Vorentscheid zur Deutschen Cosplay Meisterschaft. Beim Cosplay verkleiden sich die Fans wie Figuren aus Mangas und Animes. Die Kasse öffnet an beiden Tagen um 9, Einlass ist um 10 Uhr. Tickets gibt es ab 15 Euro für einen Tag, das Kombiticket kostet 29 Euro. jei

