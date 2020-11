Innenstadt wird illuminiert

Ludwigshafen.Mit abwechslungsreichen Lichtinstallationen werden beim TWL-Lichterzauber Plätze und Straßenzüge sowie markante Gebäude und Bäume in der Innenstadt und am Rheinufer stimmungsvoll in Szene gesetzt. Das Lichtermeer erstrahlt ab Montag, 23. November. Neue Beleuchtungskonzepte gebe es am Ludwigsplatz und auf dem Berliner Platz, so der Marketing-Verein als Veranstalter. Als Publikumslieblinge der vergangenen Jahre werden die größte begehbare Weihnachtskugel Deutschlands, der 4,50 lange beleuchtete Weihnachtsschlitten sowie das „I Love LU“-Signet wieder aufgestellt. Für die farbenfrohe Illuminierung werden mehr als 300 000 Lichtpunkte sowie Lichterketten mit einer Gesamtlänge mehr als zehn Kilometern verwendet. ott

