Innenstadt wird Partyzone

Anzeige

Ludwigshafen.Musikliebhaber aufgemerkt: Felix Jaehn, Tim Bendzko, Namika und Gildo Horn zählen zu den prominenten Künstlern, die beim diesjährigen Ludwigshafener Stadtfest für klangvolle Unterhaltung sorgen. Drei Tage lang verwandelt sich die Innenstadt bei der Open-Air-Großveranstaltung von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Juni, in eine Festmeile, auf der die Besucher Kultur, Sport, Gastronomie und mehr als 60 Stunden Live-Musik auf drei Bühnen erleben können. Dabei gilt: Der Eintritt ist immer frei.

Die Voreröffnung des Festes bestreitet am Donnerstag, 21. Juni, 20.30 Uhr, das Sparkassen-Klassik-Open-Air mit den Orchester der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz auf dem Berliner Platz. Musiker der Mannheimer Popakademie und Sänger des Mannheimer Capitol-Ensembles unterstützen das „Colours of Freedom“-Programm, bei dem Pe Werner, Roberta Valentini und Alex Melcher als Stargäste mitwirken.

Am Freitag tritt dann der erfolgreiche Popsänger Tim Bendzko um 22.15 Uhr als Top-Act des Abendprogramms auf die BASF-Bühne am Berliner Platz. Am Samstag wird der bekannte DJ Felix Jaehn das Stadtfest am selben Ort auf der SWR3-Bühne in eine Partyzone verwanden – ab 22 Uhr steht der Künstler an den Turntables. Zuvor eröffnet die Sängerin und Songschreiberin Namika um 18.45 Uhr den Konzertabend auf dem Berliner Platz, und um 20 Uhr wird dort die WM-Partie Deutschland-Schweden auf zwei großen LED-Wänden übertragen. Am Sonntag können die Besucher schließlich um 20.30 Uhr den Musiker und Unterhaltungskünstler Guildo Horn beim SWR4-Open-Air auf dem Berliner Platz erleben.