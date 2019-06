Ins Gesicht geschlagen

Ludwigshafen.Weil er bei einem Streit schlichten wollte, ist ein 25-Jähriger in Maudach selbst zum Opfer geworden. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass es in einer Gaststätte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. Die Streitenden gingen in der Nacht auf Donnerstag gegen 3.30 Uhr vor das Gebäude. Der 25-Jährige kam hinzu, um zu schlichten. Wegen sprachlicher Barrieren sei das jedoch nicht gelungen.

Vielmehr geriet der Mann zwischen die Fronten. Er wurde von einem der Streitenden von hinten umklammert, während die anderen beiden ihm ins Gesicht schlugen. Als dem 25-Jährigen zwei Freunde zur Hilfe kamen, nahmen die Kontrahenten eine auf dem Boden liegende Eisenstange zur Hand. Der 25-Jährige und seine Freunde flohen ins Krankenhaus und verständigten die Polizei. Die drei Täter entkamen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0621/963 21 22 entgegen. fab

