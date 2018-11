„Inseln“ sollen Raser ausbremsen

Ludwigshafen.Kritik an der Verkehrssituation üben Anwohner in der Wollstraße. Im Bereich Große Blies, in Höhe des ehemaligen Coca-Cola-Geländes, werde die Straße als „Rennstrecke“ benutzt, klagen die Anlieger im Neubaugebiet – vielfach junge Familien. Nun gab es einen Informationsabend in Mundenheim mit Ortsvorsteherin Anke Simon sowie Vertretern des Bereichs Straßenverkehr und Stadtplanung.

Das Interesse war groß, an die 80 Leute hatten sich im Saal des Seniorenhauses Franz Siegel eingefunden. Die Stimmung war emotional aufgeladen. Im Juli dieses Jahres wurden Geschwindigkeitsmessungen in beide Richtungen der Wollstraße in besagtem Bereich durchgeführt. Die Ergebnisse, die Rüdiger Schmidt mit Diagrammen präsentierte, sagten jedoch aus, dass es nicht so viele Raser gibt wie befürchtet. „Die Wollstraße zählt als regionale Kreisstraße, die Oggersheim mit Mundenheim verbindet, daher ist sie stark befahren. Die beiden Zähler registrierten etwa 3000 Fahrzeuge pro Tag, hauptsächlich Pkw, doch bei der Mehrzahl konnte man keine Geschwindigkeitsübertretung nachweisen“, sagte Schmidt.

Wunsch nach 30er-Zone

Rund sechs Prozent fuhren mit 70 Stundenkilometern vorbei. Trotzdem sollen nun Maßnahmen ergriffen werden, um die Autos auszubremsen. Als Vorschlag präsentierte Schmidt das einseitige und das alternierende Parken. Bei beiden Lösungen werden Inselelemente mit dem blau-weißen Verkehrsschild „vorgeschriebene Fahrtrichtung“ am Fahrbahnrand angebracht. Stadtvertreter und Anwohner sahen die versetzten Inseln als die bessere Lösung an. Das Publikum kritisierte auch die „viel zu schmalen und gefährlichen Gehwege“, und das Fehlen von Radwegen. Daher wurde der Wunsch nach einer 30er-Zone geäußert.

„Für eine 30er Zone bräuchten wir die Genehmigung der Landesbehörde, das ist ein langes Verfahren. Die Lösung mit den Inseln ist schneller machbar“, so Ortsvorsteherin Simon. Noch sei der Plan nicht komplett ausgearbeitet, die Länge der Verkehrsinseln noch flexibel. Kge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018