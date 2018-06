Inselsommer ist wieder da

Anzeige

Die bunten Liegestühle und Gartenmöbel sowie die Lampenschirm-Installation des bekannten Künstlers Michael Volkmer, die den Park besonders bei Nacht in stimmungsvolles Licht taucht, sorgen für bezauberndes Freizeitflair an der Rheinpromenade. Die lateinamerikanischen Rhythmen der Trommelgruppe Samba Luna unterstreichen die Festival-Stimmung. „Wenn die Schiffe hier vorbeifahren, ist das schon ein sehr mystischer Platz am Rhein“, schwärmt Berhard Wadle-Rohe, Betreiber der Touristenfähre Rhine River Boat Shuffle: „Ich bin schon lange beim Inselsommer mit dabei und fühle mich den Menschen hier und den Veranstaltern eng verbunden. Die Leute sitzen bis in die Nacht zusammen und kommen ins Gespräch. Die Kunstschaffenden aus der Künstlerszene kennen sich alle.“ In diesem Jahr bietet er eine Schifffahrt an.

„Bunte Textur in Farbe“ ist das Thema der Ludwigshafener Künstler, die ihre Installationen aus bunten Textilstoffen auf der Wiese entlang der Promenade ausstellen. Ein quietsch-rosaroter Wohnwagen aus den 70ern mit Vorhängen und Teppichen aus pinkfarbenen Stoffen mit Rosenmuster und einer vollständig rosafarbenen Inneneinrichtung fällt auf. „Für mich ist Rosa die Farbe, die zudeckt. Das Wohnmobil steht für die schöne Welt, die man sich selbst erschafft“, erklärt Künstlerin Ursula Steuler, die vor ein paar Jahren aus Ludwigshafen weggezogen ist: „Viele färben sich das Leben schön und wollen das auch nach außen transportieren. Sie geben sich so, als sei alles in ihrem Leben perfekt gelungen.“

Andrea Kahne-Uslencia ist in ihrem Leben viel gereist. In ihrer Heimat Chile war sie Kunstlehrerin, bevor sie einen Deutschen heiratete. Ihr Kunstwerk hat sie für Kinder geschaffen. „Viele Kinder laufen durch das Textur-Kunstwerk und verstecken sich erstmal“, sagt sie: „Im Innern finden sie Muscheln und Steine, die ich dort gelassen habe. Sie sollen etwas entdecken.“ Anhand von Windspielen, Glasperlenspielen und bunten Kinderschmucksteinen hat sie das Kunstwerk auch interaktiv gestaltet.

„Viele hier tragen eine besondere soziale und ökologische Verantwortung mit sich“, sagt Gast Dieter Trefzer. Neu mit dabei ist der Better-World-Market: Gemeinnützige Organisationen und Verbände mit einer sozialen Agenda wie Greenpeace, alvivi und ein Bündnis für solidarische Landwirtschaft treten in einen offenen Dialog mit Besuchern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.06.2018