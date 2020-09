Insgesamt 523 Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Fälle in Ludwigshafen ist am Donnerstag um einen auf 523 angestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises mit. Da mittlerweile 432 Personen als genesen gelten, sank die Zahl der akut Infizierten um vier auf 89. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis (344), in Speyer (143) und in Frankenthal (71) wurde am Donnerstag jeweils ein neuer Fall gemeldet. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020