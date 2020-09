Insgesamt 631 Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist in Ludwigshafen bis Dienstagnachmittag auf 631 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises sind das drei mehr als am Montag und 13 mehr als am Freitag. 556 Menschen gelten inzwischen als genesen. Die Anzahl der akut Infizierten beträgt derzeit 73. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den vergangenen sieben Tagen wurden pro 100 000 Einwohner 20 neue Fälle gemeldet. jei

