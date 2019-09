Ludwigshafen.Die Vorgespräche mit den Anwohnern und neuen Regelungen haben offensichtlich Früchte getragen. Die Bilanz zum 15. Festival des Internationalen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel fällt aus kommunaler Sicht überwiegend positiv aus. Offensichtlich haben die Maßnahmen zur Erleichterung der Anwohner Wirkung gezeigt.

„Aus der Vielzahl der Rückmeldungen und Gespräche zeichnet sich ab, dass die Maßnahmen positive Wirkung gezeigt haben,“ freut sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Eine abschließende Bewertung stehe aber noch aus und werde gemeinsam mit den Anwohnern vorgenommen, verspricht die Verwaltungschefin. Auch der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller, zeigt sich entspannt: „Insgesamt sehr positiv“ fällt seine Bilanz aus.

Der Zorn der Anwohner hatte sich vor allem an den Wildparkern auf der Insel entzündet. Auch die langen Auf- und Abbauzeiten des Festivals waren einigen Bürgern ein Dorn im Auge. Und nicht zuletzt stand die fehlende Durchgängigkeit der Promenade am Rhein für Spaziergänger in der Kritik.

Der Stadtvorstand habe bereits im vergangenen Jahr nach einer Anwohnerversammlung gemeinsam mit dem Festivalveranstalter Maßnahmen zur Erleichterung der Anwohnersituation ergriffen. Eine Versammlung mit den Parkinsel-Bewohnern werde man wiederholen, kündigt Steinruck einen weiteren Meinungsaustausch an. Dort werde man sehen, ob weitere Maßnahmen nötig seien.

Rund 50 Strafzettel

Ortsvorsteher Christoph Heller hat bereits einen Punkt im Blick, an dem er nachbessern will: Die Anwohner-Parkausweise, die ausgegeben worden seien, hätten flächenmäßig nur für einen Teil der Parkinsel gegolten. „Wenn einer hier keinen Parkplatz mehr gefunden und zwei Straßen weiter geparkt hat, hat er ein Knöllchen bekommen“, berichtet er. Deshalb will er unbedingt die Flächen fürs Anwohnerparken ausweiten.

Insgesamt hat die Verwaltung rund 50 Strafzettel auf der Parkinsel geschrieben, wie das Rathaus auf Anfrage mitteilte. Weil acht Autos im Bereich der Shuttle-Bushaltestelle oder auf dem Behindertenparkplatz standen, wurden sie abgeschleppt. Außerdem hätten sich rund 20 Anwohner über Parksünder beschwert.

Täglich zwischen 15 und 23 Uhr seien zwei bis vier Mitarbeiter unterwegs gewesen, um die Parksituation zu kontrollieren. Es habe also eine ununterbrochene sichtbare Präsenz der städtischen Mitarbeiter gegeben.

Gleichwohl sieht auch Christoph Heller eine Reihe von Verbesserungen, die bereits gegriffen haben. Gut findet er beispielsweise, dass die Promenade an der Rheinseite diesmal nicht mehr gesperrt, sondern durchgängig für alle Fußgänger offen war. Sicherheitskräfte hätten hier für einen Durchlass der Spaziergänger gesorgt. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt er.

Es werde auf jeden Fall eine Nachlese geben, verspricht auch Christoph Heller. Das könne im Ortsbeirat sein, aber auch bei einem Extra-Termin, hält er offen. Klar ist dem Ortsvorsteher auch: „Eine Großveranstaltung wie diese ist nicht machbar, ohne dass es Einschränkungen gibt.“ Letztlich stelle sich die Frage: Wollen wir das Filmfestival oder wollen wir es nicht? Im Ortsbeirat Südliche Innenstadt habe er allerdings bislang niemanden gehört, der das Festival nicht auf der Parkinsel haben wolle. „Von der Strahlkraft her ist das mit Abstand die größte und bedeutendste Veranstaltung in Ludwigshafen. In der Außenwahrnehmung kommt das natürlich nach Berlin – aber direkt nach Berlin“, weiß Heller sehr wohl um die Bedeutung des Filmfestivals. Wo komme man sonst noch so direkt in Kontakt mit den prominenten Schauspielern und Regisseuren?

Insgesamt haben 121 000 Besucher das Festival besucht – eine Zahl, mit der auch die Veranstalter rundum zufrieden sind. Insgesamt standen zwischen dem 21. August und 7. September 285 Vorstellungen und 142 Filmgespräche auf dem Programm.

Derzeit läuft der Abbau der Kino- und Verpflegungszelte auf Hochtouren. Bis zum 29. September müssen die Festivalaufbauten verschwunden sein. Dann wird die Grünfläche wiederhergestellt, Geräte, Tor, Abfalleiner und Bänke wieder montiert. Dann wird der nördliche Teil der Parkinsel wieder natürliches Naherholungsziel im Ludwigshafener Süden sein. Die nächste Ausgabe des Filmfestivals steigt vom 26. August bis 13. September 2020.

