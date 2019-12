Interessierte für Chorprojekt gesucht

Ludwigshafen.Der Chor der Bezirkskantorei Ludwigshafen bietet im kommenden Jahr ein Projekt für interessierte Hobbysänger an. Erarbeitet wird die Passionskantate „Die Kreuzigung – The Crucifiction“ von John Stainer, einem englischen Komponisten des 19. Jahrhunderts. Die Passionskantate ist eines seiner bedeutendsten Werke geistliche Musik und wird noch heute in England häufig aufgeführt. Wer sich gerne an dem Projekt beteiligen möchte, kann ab 7. Januar immer dienstags um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Apostelkirche (Rohrlachstraße 68) zum Proben kommen. Chorerfahrung ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Die Aufführung findet dann am Palmsonntag, 5. April, um 17 Uhr in der Friedenskirche (Leuschnerstraße 56) in Nord statt. Weitere Infos gibt es bei Bezirkskantor Tobias Martin unter Telefon 0621/66 85 61 27 oder per E-Mail an kirchenmusiker-t.martin@t-online.de. jei

