Investitionen zur Barrierefreiheit

Ludwigshafen.Gesamtkosten von rund 8,2 Millionen Euro sind für die geplanten Baumaßnahmen an der Grundschule Schillerschule veranschlagt, berichtete Yasemin Yildirim vom Gebäudemanagement der Stadt dem Oggersheimer Ortsbeirat. Dabei sind die barrierefreie Erschließung und Verbindung von Schillerbau und geplantem Neubau, die Ertüchtigung des Brandschutzes sowie der Bereich Notfall- und Gefahren-Reaktions-System zur Amokprävention vorgesehen. Mitte 2020 sollen die Arbeiten beginnen, erläuterte Yildirim. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. Insgesamt seien für das Vorhaben rund 6,2 Millionen Euro an Fördergeldern vorgesehen, als städtischer Anteil würden rund zwei Millionen Euro prognostiziert, bezifferte Yildirim.

Barrierefrei umgebaut werden – und zwar in beide Fahrtrichtungen – soll auch die Haltestelle Mannheimer Tor, wie Sebastian Klostermann von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilte. Die Maßnahme sei mit einer Gleiserneuerung bis zum Hans-Warsch-Platz verbunden. Beginnen soll der Umbau in den Sommerferien 2020, in die dann auch der Schienenersatzverkehr gelegt werden soll. Die Maßnahme werde 2,8 Millionen Euro inklusive Gleiserneuerung kosten.

Aus dem Förderprogramm Soziale Stadt stellte Björn Feike vom Bereich Tiefbau dem Gremium den geplanten Umbau der Wendeschleife Comeniusstraße/Bertold-Brecht-Straße vor. Wenn alles reibungsfrei verlaufe, solle im nächsten Frühjahr damit begonnen werden. Unter anderem sollen ein Zebrastreifen verlegt und das Baufeld im Zuge der Barrierefreiheit mit einem taktilen Leitsystem für Blinde uns Sehbehinderte ausgestattet werden. Ebenso sollen zwei Haltestellen für den Schienenersatzverkehr umgebaut und verlegt sowie ein Straßenstrang verschwenkt werden, um bessere Sicht auf den Verkehr zu schaffen. Die Kosten bezifferte Feike mit 598 000 Euro für den Knotenpunkt, dazu kämen noch die beiden Haltestellen mit jeweils 35 000 Euro plus Ingenieurskosten und Gutachten.

Für Ortsvorsteherin Barbara Baur war es die letzte reguläre Sitzung, die sie vor der bevorstehenden Ortsvorsteherwahl – bei der sie nicht mehr antreten wird – leitete. CDU und SPD dankten ihr mit Präsenten für die Zusammenarbeit. mav

