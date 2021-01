Inzidenz auf 202 gesunken

Ludwigshafen.55 neue Coronavirus-Infizierte hat es am Wochenende gegeben, die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuerkrankungen in einer Woche pro 100 000 Einwohner) ist etwas gesunken und lag am Sonntag bei 202: Die Infektionslage in der Chemiestadt bleibt angespannt. Möglicherweise wochenendbedingt gab es aber etwas weniger neue Fälle als nach den Zahlen der vergangenen Woche vielleicht zu erwarten gewesen wären. Diese Zahlen hat die Landesregierung in ihrer täglichen Pressemitteilung veröffentlicht.

Demnach waren am Samstag 1128 Frauen und Männer nach einem Positivtest in Quarantäne. Am Sonntag waren es aber schon 1154 Infizierte in der Stadt. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben sind, blieb am Sonntag wie am Freitag bei 196 Personen unverändert. In Rheinland-Pfalz sind aktuell 85 053 Menschen infiziert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021