Inzidenz geht auf 43,5 zurück

Ludwigshafen.Die Corona-Situation in Ludwigshafen hat sich in den vergangenen Tagen kaum verändert. 13 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Ludwigshafen sind bis Donnerstagnachmittag den Behörden gemeldet worden. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Demnach sind derzeit insgesamt 382 Menschen infiziert, 6045 gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ging leicht von 47,0 auf 43,5 zurück. In der linksrheinischen Umgebung ist sie etwas höher. Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt der Wert 47,2, in Speyer 53,4 und in Frankenthal 67,7.

Das Corona-Infotelefon der Stadt ist unter 0621/504-60 00 montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr oder E-Mail an infocorona@ludwigshafen.de erreichbar. Die Hotline des Landes lautet 0800/5 75 81 00. ott

