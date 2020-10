Inzidenz jetzt bei 135,8

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Ludwigshafen ist bis Mittwochnachmittag auf 1083 gestiegen – das sind 45 mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert, also die Summe der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, stieg auf 135,8. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums gelten in der Chemiestadt 669 Personen als genesen, akut infiziert sind 411 Menschen.

Im Hans-Bardens-Haus, einem von zwei Alten- und Pflegeheimen des Klinikums, sind zwei weitere Mitarbeiterinnen positiv getestet worden. Weitere Bewohner seien nicht infiziert, teilte Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther am späten Nachmittag mit. Insgesamt sind in dem Heim somit 17 Bewohner und neun Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden.

Im Klinikum selbst werden derzeit 16 infizierte Patienten auf der Normalstation und fünf auf der Intensivstation behandelt. Zwei davon müssen beatmet werden, einer invasiv, einer nicht-invasiv. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020