Inzidenz jetzt bei 249,6

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen bleibt hoch. 55 neue Fälle wurden bis Freitagnachmittag gemeldet. Dies geht aus einer Übersicht des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Demnach gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen stieg auf 249,6 und liegt damit höher als in Worms (221,4), das in den vergangenen Tagen Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz war. Zum Vergleich: Die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt 120,3, in Speyer liegt sie bei nur noch 106,8.

Eine positive Zwischenbilanz der Impfungen zieht Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) unterdessen mit ihren Amtskollegen in Mainz, Koblenz, Trier und Kaiserslautern. „Zweifelsfrei ruckelt es am Anfang zunächst, was bei neuen Projekten nicht ungewöhnlich ist. Das Abklären kleinerer Fragestellungen und Verbesserungen in den Impfzentren sind weiterhin Teil eines Prozesses.“ Was derzeit möglich sei, funktioniere aber. ott

