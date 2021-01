Inzidenz sinkt langsam

Ludwigshafen.In Ludwigshafen geht die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen allmählich zurück. Lag dieser wichtige Wert am Freitag bei 154,4 meldete das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz für Samstag eine Inzidenz von 143,4 und für Sonntag von 132,4. Auch neue Todesfälle sind über das Wochenende nicht hinzugekommen.

Derweil ist Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck mit der Arbeit des Corona-Schnelltest-Centers in der Walzmühle zufrieden. Sie nannte das Zentrum des Betreibers SI Trading GmbH aus Mannheim eine „sinnvolle Ergänzung zur Eindämmung der Pandemie.“ In vier Wochen seien 5000 Menschen getestet worden – 100 sind positiv an das Gesundheitsamt gemeldet und in Quarantäne geschickt worden. sin

