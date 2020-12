Inzidenz steigt weiter auf 410,4

Ludwigshafen.Beim Infektionsgeschehen in Ludwigshafen ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Bis Montagnachmittag stieg der Inzidenzwert über die Marke von 400 und liegt aktuell bei 410,4. Das geht aus den Zahlen hervor, die das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium täglich veröffentlicht. Seit Sonntag wurden zudem sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 für die Chemiestadt gemeldet, die Gesamtzahl beträgt nun 38. Seit Sonntag vor einer Woche sind in Ludwigshafen 22 Corona-Infizierte gestorben. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle liegt inzwischen bei 3396, damit wurden innerhalb von 24 Stunden 118 weitere Personen positiv getestet. Akut infiziert sind 1429 Menschen.

20 Patienten auf Intensivstation

Im städtischen Klinikum Ludwigshafen ist die Lage weiter angespannt. „Aktuell versorgen wir 104 positive Covid-Fälle, 20 davon auf der Intensivstation“, berichtet eine Sprecherin. Von den insgesamt 51 Intensivbetten seien 24 Plätze zudem mit Nicht-Corona-Patienten belegt, so dass derzeit noch sieben Intensivbetten frei seien. „Das Geschehen ist jedoch sehr dynamisch und die freie Bettenkapazität somit lediglich eine Momentaufnahme, die sich stündlich ändert.“ jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020