Inzidenz um die 200

Ludwigshafen.Der Inzidenzwert in der Stadt Ludwigshafen bleibt zum Jahreswechsel auf einem Niveau um 200. Er kletterte laut Landesgesundheitsamt am Silvestertag auf 205,5 und fiel am 1. Januar auf 188 zurück. Damit gibt es in der Chemiestadt aktuell 1695 Infizierte. Das Erfreuliche: Es gab keine weiteren Todesfälle zu beklagen. Ein ähnliches Infektionsgeschehen melden die umliegenden Kommunen und Kreise,

