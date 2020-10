Inzidenz-Zahl klettert auf 38

Ludwigshafen.Eine solch starke Steigerung über ein Wochenende hat es seit Monaten nicht mehr gegeben: Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen erhöhte sich bis Montagnachmittag auf 785 – dies sind 39 mehr als am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, kletterte von 31 auf 38. Auch wenn damit die Inzidenz-Warnstufe von 35 überschritten wurde, ordnete die Verwaltung am Montag noch keine weiteren Einschränkungen an. Grund: Gemäß landesweiter Verordnung muss sie spätestens dann handeln, wenn der Inzidenzwert fünf Tage lang hintereinander bei mehr als 35 liegt.

„Die Stadt ist vorbereitet. Wir werden sehr schnell und effektiv Kontrollen verstärken, Regelungen treffen wie beispielsweise Sperrstunden einführen und wir werden weiter aufklären“, kündigt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bei einer längeren Überschreitung der 35er-Marke an. Neben längeren Sperrstunden für Restaurants, Bars, Spielhallen und Internetcafés wird die Stadt die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen im öffentlichen Raum auf 25 und im privaten Raum auf 15 begrenzen. Zudem sind bei Außen-Veranstaltungen maximal 250 Besucher erlaubt, in Innenräumen sind es höchstens 75. Auch für Sportanlagen gibt es andere Regelungen.

„Unser aller Sicherheit und Gesundheit hängt in hohem Maße vom Verantwortungsbewusstsein aller Bürger ab“, betont die Oberbürgermeisterin und appelliert: „Halten Sie Abstand, achten Sie auf die Hygiene und tragen Sie Maske!“ Mit ihrem Mannheimer Amtskollegen Peter Kurz (SPD) ist die Rathauschefin in regelmäßigem Informationsaustausch. Der Corona-Lenkungskreis in Ludwigshafen tagt derzeit wieder täglich – per Videokonferenz.

Mit Sorge beobachtet Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther die jüngste Entwicklung. „13 Prozent aller Tests in der Infektionsambulanz sind mittlerweile positiv – viel mehr als in den vergangenen Wochen“, sagt er auf Nachfrage. Im Klinikum werden derzeit acht Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Zwei müssen beatmet werden. Das Marienkrankenhaus versorgt aktuell zwei Covid-19-Patienten. Sie müssen aber nicht beatmet werden.

In der Asyl-Unterkunft in der Mannheimer Straße ist unterdessen ein Bewohner positiv getestet worden, bestätigte eine Stadtsprecherin. Der Mann habe ein Einzelzimmer gehabt und sei isoliert worden.

