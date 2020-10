Inzidenzwert jetzt bei 73

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen ist in Ludwigshafen bis Donnerstagnachmittag auf 865 gestiegen – das sind 14 mehr als am Vortag. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises stieg der Inzidenzwert, also die Summe der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner, von 66 auf 73. Am Mittwoch hatte er erstmals die kritische Marke von 50 überschritten, ab der eine Kommune als Risikogebiet zählt.

Seit Donnerstag gelten in der Chemiestadt deshalb verschärfte Corona-Regeln (wir berichteten). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt weiter bei zwei. Als genesen gelten 625 Personen. Akut infiziert sind somit aktuell 238 Menschen.

Im Bezug auf den Corona-Ausbruch im Hans-Bardens-Haus gab es am Donnerstag keine neuen Entwicklungen. Nachdem am Mittwoch alle Mitarbeiter getestet worden waren, seien bislang alle Ergebnisse negativ, so Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther. Stand Donnerstagnachmittag lagen jedoch noch nicht alle Testergebnisse vor. In dem Altenheim waren sieben Bewohner und drei Mitarbeiter positiv getestet worden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020