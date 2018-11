Irrtum führt zu teurer Taxifahrt

Ludwigshafen.Ein kurioser Irrtum ist einen 73 Jahre alten Ludwigshafener teuer zu stehen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieg der Senior nach einer langen Zugreise in der Annahme, sich in Mannheim zu befinden, am Mainzer Hauptbahnhof aus. Er wunderte sich zwar kurz über die unbekannte Umgebung, steuerte dann aber von der Fahrt ermüdet ein Taxi an und ließ sich zu seiner Wohnung nach Ludwigshafen fahren. Dort angekommen, verlangte der Fahrer 125,80 Euro. Der 73-Jährige verschwand daraufhin wortlos im Haus und weigerte sich, zu bezahlen. Die alarmierte Polizei konnte die Situation schließlich aufklären. Der Senior war in seiner Müdigkeit schlicht eine Station zu früh aus dem Zug gestiegen. jei

