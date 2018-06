Jazz auf dem Ludwigsplatz

Anzeige

Ludwigshafen.Unter mächtigen Platanen in einer entspannten Atmosphäre Jazz-und Pop-Klänge genießen – das können die Besucher beim musikalischen Mittag am Ludwigsplatz. Dies ermöglicht wieder der Marketing-Verein. Die Reihe startet am heutigen Donnerstag. Dabei präsentiert das Ensemble Jazz in Spring von 12 bis 14 Uhr die Gruppe Jazz in Spring Latin- und Swingmusik. Für ein gastronomisches Angebot sorgt wie in den vergangenen Jahren das Europa-Hotel.

Bis zum August richtet der Marketing-Verein einmal im Monat den musikalischen Mittag am Ludwigsplatz aus. Die zweistündigen Konzerte beginnen jeweils um 12 Uhr – und kosten keinen Eintritt. ott