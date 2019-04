Jedes Kind sammelt fix fünf Eier

Ludwigshafen.Sommerliche Temperaturen, strahlend blauer Himmel, frisches Grün und der Duft von Frühling haben die Rahmenbedingungen bei der Ostereiersuche des Fördervereins Wildpark im Rheingönheimer Naherholungsgebiet perfekt gemacht. Der Einladung sind an beiden Ostertagen Scharen von Kindern unter zwölf Jahren und ihre Familien gefolgt. Sicherheitshalber wurde die Parole ausgegeben „solange der Vorrat reicht“, denn der Andrang war enorm.

Immer gruppenweise durften die Kinder auf die Jagd nach den bunten Eiern gehen. Die meisten waren deutlich jünger als zwölf Jahre und wurden in der Regel begleitet von Eltern und Großeltern. Höchstens fünf bunte Kunststoffeier durfte jedes Kind einsammeln und anschließend gegen echte bunte Ostereier eintauschen. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt, so können auch die Allerkleinsten in Ruhe suchen gehen. Und wenn dann doch mal ein Ei auf den Boden fällt, so geht es eben nicht gleich kaputt.

Bunte Stücke leicht zu finden

Im schattigen Bereich rund um das Haus der Naturpädagogik herrschte aufgeregtes Gewusel, aber allzu schwer war das Suchen nicht gestaltet: Die bunten Eier hoben sich schon allein farblich sehr deutlich vom dunklen Boden und der Umgebung ab. Zudem ließen es sich einige Erwachsene nicht nehmen, ihrem Nachwuchs helfend unter die Arme zu greifen – das Sammelfieber hatte anscheinend auch sie erwischt. Wer noch warten musste, bis er endlich an der Reihe war, konnte sich die Zeit mit dem Maskottchen des Wildparks vertreiben. Das Eichhörnchen Nico Nuss war sehr gefragt und hatte alle Hände voll zu tun beim Knuddeln und Handgeben. Wer hingegen die Suche erfolgreich hinter sich hatte und mit Stolz seine bunte Ausbeute betrachten konnte, spazierte anschließend Richtung Tiergehege und ließ die Aufregung Schritt für Schritt hinter sich. Dabei halfen sicher auch die Tiere im Streichelzoo, deren Ruhe sich schnell auf die Kinder übertrug.

Das Angebot des Fördervereins Wildpark Rheingönheim für Kinder ist eine Sache, die gut ankommt. Stadtkinder können auf diese Weise Ostereier suchen, auch wenn sie keinen eigenen Garten haben. Ganz nebenbei lernen die Kinder und ihre Familien den Wildpark kennen – oder werden noch vertrauter mit der grünen Oase mit all den Tieren, Schautafeln und Angeboten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019