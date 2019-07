Jens Spahn kommt zu Pflegeforum

Ludwigshafen.Die Zukunft der Pflege ist zentrales Thema eines Forums am Ludwigshafener Klinikum, an dem am 12. Juli auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU, Bild) teilnehmen wird. Die Veranstaltung findet um 14.30 Uhr im Hörsaal des Klinikums (Bremserstraße 79) statt. Nach einer Begrüßung durch den Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther wird Spahn ein Statement geben und Fragen beantworten.

Der Minister hat seine Zusage auf Einladung des Ludwigshafener Bundestagsabgeordneten Torbjörn Kartes (CDU) gegeben. Im Zentrum des Forums „Pflege zukunftsfest gestalten“ soll die stationäre Pflege stehen, ob in Krankenhäusern oder Heimen. Anmeldung unter Telefon 0621/62 99 604. jei (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.07.2019